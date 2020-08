Vertonghen cerca squadra, una big italiana ci pensa (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo 8 anni e 315 presenze Jan Vertonghen ha lasciato il Tottenham ed è attualmente svincolato. Il giocatore belga classe 1987 dovrà trovare una squadra per la prossima stagione e le pretendenti sembrano non mancare.ROMA SU JAN Vertonghencaption id="attachment 997981" align="alignnone" width="300" Vertonghen (getty images)/captionUna delle squadre in questione è la Roma. I giallorossi a fine stagione potrebbero perdere Chris Smalling, considerato il mancato accordo con lo United. Ecco dunque che il primatista di presenze con la nazionale belga potrebbe sposare la causa di Paulo Fonseca. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport e lo stesso Vertonghen in passato aveva aperto ad un futuro in Italia, ma la Roma deve sbrigarsi se non vuole inserimenti di ... Leggi su itasportpress

NAZIONE, Vertonghen ora è libero. Retegui...

Inter, certo. Napoli, può darsi. Roma indietro ma presente. Eppure la prima a chiedere informazioni su Jan (Bert Lieve) Vertonghen è stata la Fiorentina. In tempi non sospetti, quando ancora il Totten ...

