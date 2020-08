Tg2, incredibile gaffe: «Salvini non andrà a processo». La direzione si scusa – Video (Di venerdì 31 luglio 2020) Tg2 Polemiche a pioggia sul Tg2, dove ieri hanno preso fischi per fiaschi. E hanno salvato Salvini (contro ogni evidenza) Nell’edizione delle 18.15, il notiziario diretto da Gennaro Sangiuliano aveva annunciato – commettendo un clamoroso errore – il respingimento da parte del Senato dell’autorizzazione a procedere contro il leader leghista per il caso Open Arms. La realtà, però, era completamente opposta: l’Aula aveva infatti votato l’ok al processo per l’ex ministro. La gaffe si è consumata in diretta. Ad esserne protagonista, la giornalista parlamentare Maria Antonietta Spadorcia, che in collegamento annunciava con trasporto ai telespettatori quella che appariva come una notizia del tutto inaspettata: “Non è passata l’autorizzazione a procedere! ... Leggi su davidemaggio

