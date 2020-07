Decreti Sicurezza, in arrivo un nuovo testo? Lamorgese e i partiti di maggioranza avrebbero trovato l’intesa (Di giovedì 30 luglio 2020) La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e la maggioranza avrebbero – battono le agenzie – trovato l’intesa per superare i Decreti Sicurezza. Nel giorno in cui arriva la (nuova) autorizzazione a processare per sequestro di persona e omissione in atti d’ufficio l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso Open Arms (dopo la precedente autorizzazione per il caso Gregoretti), arriva un altro segnale da più parti atteso: un nuovo testo che superi il decreto Sicurezza e il decreto Sicurezza bis, provvedimenti bandiera del leader della Lega quando guidava il Viminale. Si tratta del quinto incontro di una trattativa evidentemente lunga e certo non semplice, anche ... Leggi su open.online

