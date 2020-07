Marvel’s Avengers: Nuovi dettagli sulla BETA e ricompense per Fortnite (Di mercoledì 29 luglio 2020) Oggi, SQUARE ENIX ha pubblicato il secondo WAR TABLE di Marvel’s Avengers, fornendo un’anteprima sul programma di BETA del gioco, in arrivo il 7 agosto. Gli spettatori che hanno guardato il WAR TABLE di Marvel’s Avengers dal vivo tramite il canale PlayAvengers.com sono stati i primi a scoprire tutti gli incredibili dettagli sui numerosi contenuti che saranno disponibili nella BETA, comprese diverse missioni in singleplayer e una serie di missioni giocabili con una squadra di Avengers gestita dall’IA o in cooperazione con un massimo di quattro giocatori. In una missione, i giocatori vestiranno i panni della giovane supereroina Kamala Khan, collaborando con Hulk per infiltrarsi in una base dell’AIM in mezzo a una ... Leggi su gamerbrain

