Fifa 20: patch 1.24 – Nuovo aggiornamento disponibile su anche su PS4 ed Xbox (Di martedì 28 luglio 2020) EA Sports ha rilasciato il 21 luglio su PC un Nuovo aggiornamento, la patch 1.24, Title Update 20 per Fifa 20, aggiornamento che dal 28 luglio è disponibile anche su Xbox e PS4 (con il peso rispettivamente di 5 e 4.5 Gigabyte circa) Si tratta di un update minore che serve esclusivamente a rimuovere le voci … L'articolo Fifa 20: patch 1.24 – Nuovo aggiornamento disponibile su anche su PS4 ed Xbox proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa

GioSerafini86 : @PBPcalcio Spiaze ma non tornerò mai più a FIFA. non c'è paragone neanche lontanamente a livello di realismo nella… - migenh1 : @simonebra85 @MilanForever81 @PBPcalcio @simonebra85 se veramente ti piace Pes non puoi passare a fifa per la licen… - MaxKidd7_MD : #PES2021 sarà una patch del 2020, ma quello che non sanno è che #FIFA fa patch del suo gioco dal 2013 ?? #FIFA21 - peppecrimaldi : Aggiornamento Fifa 20: rilasciata nuova patch 1.24 su PC - Blogiko : Aggiornamento Fifa 20: rilasciata nuova patch 1.24 su PC -

Ultime Notizie dalla rete : Fifa patch 20 Patch 1.24 - Nuovo aggiornamento disponibile! FUT Universe Fifa 21, il video trailer ufficiale con Mbappè

FIFA 20, COSA CAMBIA CON LA NUOVA PATCH. Fifa 21, il video trailer con Mbappé. È stato inoltre annunciato come vi sarà Mbappe del Psg sulla copertina dell’edizione Champions del gioco. FIFA 21: IL VID ...

Fifa 21, svelata la copertina: c' Mbappé

Ora, Kylian Mbappé può aggiungere la copertina di FIFA tra i suoi traguardi. Sin dai tempi in cui vivevo a Bondy e a Clairefontaine fino alla Coppa del Mondo, questo rappresenta un grande traguardo. ( ...

FIFA 20, COSA CAMBIA CON LA NUOVA PATCH. Fifa 21, il video trailer con Mbappé. È stato inoltre annunciato come vi sarà Mbappe del Psg sulla copertina dell’edizione Champions del gioco. FIFA 21: IL VID ...Ora, Kylian Mbappé può aggiungere la copertina di FIFA tra i suoi traguardi. Sin dai tempi in cui vivevo a Bondy e a Clairefontaine fino alla Coppa del Mondo, questo rappresenta un grande traguardo. ( ...