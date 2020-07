Palermo, per la difesa si valuta un ex calciatore del Bari (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Palermo è alla ricerca di giocatori in grado di garantire prestazioni importanti in vista del prossimo campionato di Serie C.RINFORZI IN difesacaption id="attachment 983033" align="alignnone" width="594" Crivello Palermo (getty images)/captionLa difesa rosanero l'anno prossimo potrà contare sull'esperienza di tre giocatori che hanno già affrontato Serie B e C. Si tratta di Roberto Crivello, Andrea Accardi e Edoardo Lancini: i primi due incarnano alla perfezione quel sentimento di appartenenza al territorio che la nuova proprietà, composta dal duo Mirri-Di Piazza, ha voluto porre come condizione essenziale del nuovo corso palermitano. L'ex difensore del Brescia, invece, è una garanzia sotto l'aspetto tecnico e tattico. A questi andranno aggiunti altri ... Leggi su itasportpress

caritas_milano : 'Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola'. #PaoloBorsellino Agostino Catalano Emanue… - poliziadistato : #BorisGiuliano è uno di quei nomi che non si possono dimenticare, ucciso per aver dichiarato guerra alla mafia il… - giornalettismo : Ricordate l'attacco di #Salvini contro #Orlando per il nubifragio di #Palermo? Bene, il leader della #Lega, ha sce… - ItaSportPress : Palermo, per la difesa si valuta un ex calciatore del Bari - - M1kM3n : RT @GiancarloDeRisi: Ma come li fanno i #controlli sugli africani che arrivano coi #barconi? #Clandestina incinta era #negativa: invece è #… -