Presidenziali Usa 2020, Biden allunga nei sondaggi: Trump ai titoli di coda? (Di giovedì 16 luglio 2020) Cattive notizie dai sondaggi elettorali stando ai quali Joe Biden è in vantaggio sul presidente Donald Trump, L’ex vice-presidente dell’era Obama batterebbe di 15 punti il suo rivale, guadagnando il 52% contro il 37% del presidente uscente. Lo rende noto l’ultima rilevazione della Quinnipiac University che aggiunge la soddisfazione dell’elettorato in merito alle ultime scelte del presidente: per il 62% degli intervistati il tycoon non sta gestendo bene l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus e il 61% si è dichiarato sfavorevole alla modalità con cui ha deciso di riaprire le scuole. Insomma, per il Tycoon le cose si mettono decisamente male. Le prospettive di rielezione del Presidente sono in netto calo in scia allo scoppio della pandemia di ... Leggi su quifinanza

