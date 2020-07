Presidente Sassuolo: «Il nostro obiettivo è la Champions League» (Di giovedì 16 luglio 2020) Carlo Rossi ha parlato durante le celebrazioni per il centenario del Sassuolo: ecco le parole del Presidente neroverde – VIDEO (dal nostro inviato Antonio Parrotto) – Carlo Rossi ha parlato in conferenza stampa in occasione dei festeggiamenti per il centenario del Sassuolo. Le sue parole. «Nel 2002-2003 inizia l’era Mapei ma già alla fine degli anni ’80 c’era stata una sponsorizzazione del dottor Squinzi a Claudio Sassi. Nel 2002-2003 inizia poi la cavalcata che ci ha portati in A e ci siamo guadagnati l’ottavo anno in Serie A. Volevo ringraziare gli atleti, i dirigenti e i tifosi che hanno rappresentato questo club. Sottolineo però che la Mapei è stata determinante e sottolineando che il dottore aveva un obiettivo, andare in ... Leggi su calcionews24

