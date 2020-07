«Nessuna motivazione scientifica» (Di giovedì 16 luglio 2020) Giorgio Merlani è convinto che il Belgio «avesse fatto confusione» sull'aumento dei casi: la situazione è migliore da noi. Leggi su media.tio.ch

BELLINZONA - Il Ticino non è più "zona arancione" per i cittadini belgi che decidono di passarvi le vacanze. La raccomandazione delle autorità di Bruxelles è durata meno di un giorno, ma ha fatto trem ...

Tentativo di truffa tramite e-mail, l'Inps mette in guardia gli utenti

L’Inps avvisa tutti i suoi utenti che è in corso un tentativo di truffa tramite email di phishing che, sfruttando apparenti comunicazioni da parte dell’Istituto, invitano a cliccare su un link che apr ...

