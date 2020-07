Al via le celebrazioni per il cinquantennale del Giffoni Film festival (Di giovedì 16 luglio 2020) “#Giffoni 50 segna la ripartenza della cultura in Italia”. Oggi la cerimonia di inaugurazione del cinquantennale del Giffoni Film festival, con il messaggio speciale del presidente Mattarella:” Straordinaria occasione di crescita e maturazione” Oggi, presso la Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana, presenti rappresentanti istituzionali, autorità civili e militari, con l’obiettivo di rendere omaggio ad un’iniziativa che nasceva 50 anni fa: Il Giffoni Film festival, un’idea che ha da sempre conquistato il mondo. L’apertura delle celebrazioni per i 50 anni di Giffoni Film festival, nel pieno rispetto di tutte le ... Leggi su zon

