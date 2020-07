Parma, dal Qatar spunta un socio di minoranza (Di mercoledì 15 luglio 2020) Potrebbe arrivare dal Qatar uno sceicco per il Parma, nelle vesti di socio di minoranza. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, spiegando che gli advisor sono al lavoro da tempo per un affare che da settimane starebbe tenendo con il fiato sospeso l’ambiente gialloblù. Le voci – prosegue la Gazzetta – sono contraddittorie perché l’attuale … L'articolo Parma, dal Qatar spunta un socio di minoranza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

MarNelant : @Collimasoni Sacchi aveva appena portato il Parma in serie B, in un solo anno, e Berlusconi lo prese dopo aver vist… - Kristina_Claret : RT @parmawelcomeoff: Se siete in visita a Parma, il Teatro Regio è sicuramente una tappa imperdibile per conoscere al meglio la città. Prim… - Amanda_R66 : RT @parmawelcomeoff: Se siete in visita a Parma, il Teatro Regio è sicuramente una tappa imperdibile per conoscere al meglio la città. Prim… - Th_Dm4570 : RT @parmawelcomeoff: Se siete in visita a Parma, il Teatro Regio è sicuramente una tappa imperdibile per conoscere al meglio la città. Prim… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Parma, dal Qatar spunta un socio di minoranza: Potrebbe arrivare dal Qatar uno sceicco per il Par… -