Moderna ha annunciato l'ultima fase di test per il vaccino contro il Coronavirus (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'azienda biotech americana Moderna ha annunciato che il 27 luglio entrerà nella fase finale dei test clinici per il suo vaccino anti covid-19, diventando la prima società al mondo a raggiungere questa tappa. Gli scienziati del National Institutes of Health e l'azienda farmaceutica Moderna hanno ottenuto la reazione che si auguravano dal sistema immunitario dei 45 volontari che si erano sottoposti alla prima fase della sperimentazione del vaccino iniziata a marzo. A questa fase seguirà il test su altre 30 mila persone, metà delle quali riceverà una dose di 100 microgrammi mentre l'altra assumerà una sostanza placebo. Lo studio dovrebbe durare sino al 27

