Milan-Parma 3-1, D’Aversa: “Non voglio finale di campionato come anno scorso” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, analizzando la partita ci sono momenti in cui abbiamo fatto meglio noi e altri in cui hanno fatto meglio loro. Nell’ultimo periodo stiamo facendo fatica, mi aspetto qualcosa in più, mancano ancora tante partite. Tutti ci dobbiamo meritare la riconferma, torniamo a pedalare“. Lo ha dichiarato il tecnico del Parma Roberto D’Aversa dopo la sconfitta contro il Milan. “L’obiettivo è fare il meglio possibile – continua il tecnico degli emiliani a Sky Sport sul momento della squadra – La prestazione c’è sempre stata, ma non possiamo essere contenti delle ultime cinque sconfitte. C’è troppa superficialità anche negli uomini che entrano, non ho voglia di fare un finale di campionato ... Leggi su sportface

