James Van der Beek di Dawson’s Creek piange la morte della madre (Di mercoledì 15 luglio 2020) James Van deer Beek, l’addio commovente alla mamma dopo l’aborto della moglie James Van der Beek, lo conosciamo come la star di Dawson’s Creek, tanto conosciuto ed amato dagli amanti della serie. Il ragazzo in queste ore ha dato il suo addio alla madre Melinda che per tanto tempo ha sofferto e che adesso ha lasciato la vita terrena. Questo è uno dei periodi più duri e difficili da affrontare per l’attore più amato di quei tempi, che ha fatto battere il cuore delle teenager di tutto il mondo. Il suo addio è stato commovente l’ha voluto condividere con il pubblico ed i follower. Ha postato una foto in cui è in compagnia della sua mamma, ha scritto di essere ancora sotto ... Leggi su kontrokultura

owaDrew : RT @meintherye_: A list of Italians who deserve statues instead of Columbus Martin Scorsese Robert DeNiro Joe Dimaggio Al Pacino Sacco… - meintherye_ : A list of Italians who deserve statues instead of Columbus Martin Scorsese Robert DeNiro Joe Dimaggio Al Pacino… - RegalinoV : James Van Der Beek piange la morte della sua mamma - FilmNewsItaly : Lutto per James Van Der Beek: è morta la mamma - VanityFairIt : #JamenVanDerBeek, volto di #DawsonsCreek ricorda via Instagram la madre, appena scomparsa: «Sono ancora sotto choc.… -