Enpaia-Censis: 45% italiani ha cash solo per 3 mesi (Di mercoledì 15 luglio 2020) La pandemia ha generato una crisi sociale senza precedenti e con il lockdown gli italiani hanno dovuto far fronte a una disponibilità economica che si è gravemente ridimensionata. Ad oggi, il 45% di loro dispone di cash per restare a galla solo per tre mesi, acquistando prodotti essenziali e pagando debiti ineludibili. Sono 7,5 milioni le persone che nell`emergenza sanitaria hanno chiesto e ottenuto aiuto economico da familiari o amici. Inoltre, 1 milione di italiani ha subito un calo del 50% dei propri redditi e pensa di ritrovarsi con zero risorse entro un anno. E' quanto emerge dall'Osservatorio sul mondo agricolo Enpaia-Censis che ha diffuso il primo rapporto dal titolo "Il valore dell'agricoltura per l`economia e la società italiana post ... Leggi su ilfogliettone

Italpress : RT @Italpress: Censis-Enpaia, 91% italiani punta sul “Made in Italy” agricolo - brindisilibera : New post (ROMA.PRESENTATO L’OSSERVATORIO ENPAIA-CENSIS CON IL PRIMO RAPPORTO SUL VALORE DELL'AGRICOLTURA PER L'ECON… - brindisilibera : New post (ROMA.PRESENTATO L’OSSERVATORIO ENPAIA-CENSIS CON IL PRIMO RAPPORTO SUL VALORE DELL'AGRICOLTURA PER L'ECON… - FonteCensis : RT @Italpress: Censis-Enpaia, 91% italiani punta sul “Made in Italy” agricolo - Italpress : Censis-Enpaia, 91% italiani punta sul “Made in Italy” agricolo -