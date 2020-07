Vicenza, bambina positiva al Coronavirus: sospeso un centro estivo (Di martedì 14 luglio 2020) In provincia di Vicenza è risultata positiva una bambina che aveva preso parte a un centro estivo presso l’Istituto “Tonolli” di Sandrigo. La piccola è in isolamento e in buone condizioni. Una bambina di 7 anni che stava partecipando a un centro estivo in provincia di Vicenza è risultata positiva al Coronavirus. A Sandrigo il centro estivo è stato immediatamente evacuato e presumibilmente verranno sottoposti al tampone i famigliari e gli altri bambini che sono entranti in contatto con la piccola che, fanno sapere, sta comunque bene. Il centro estivo è terminato una settimana fa, ... Leggi su bloglive

