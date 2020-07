Sarri “Scudetto non è scontato, c'è ancora da lottare” (Di martedì 14 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – “Questo scudetto non è scontato, c'è ancora da lottare, soffrire e combattere, abbiamo la fortuna di avere tra le mani il nostro destino, sappiamo che dobbiamo fare 11 punti nelle prossime 6 partite per centrare l'obiettivo”. Lo ha dichiarato il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, alla vigilia del match di domani sera in casa del Sassuolo. “Non penso che ci sia qualcuno così superficiale da dare per scontato lo scudetto, nello sport non esiste nella maniera più assoluta un risultato scontato, non so cosa ne pensi la critica perchè cerco di tenermi lontano da tutto e da tutti, non frequento e non frequenterò mai i ... Leggi su iltempo

