Roma-Verona, Juric alla vigilia: “Stiamo facendo qualcosa di straordinario” (Di martedì 14 luglio 2020) “Siamo tutti al limite delle forze. E per tutti intendo squadra, staff, collaboratori. Io sto meglio, dopo il lieve malore di Firenze, e anche i ragazzi stanno facendo uno sforzo incredibile. Lo ripeto ancora: ciò che sta facendo questa squadra è qualcosa di straordinario“. Nemmeno il pari beffa allo scadere a Firenze ha rovinato l’umore di Ivan Juric che in vista della trasferta dell’Olimpico, contro la Roma, carica l’ambiente veronese. L’Hellas è chiamato a un’altra prova di forza contro una delle squadre più temibili del campionato: “È una squadra top: ha talmente tante opzioni in rosa che può sopperire alle assenze – ha spiegato Juric -. Dovremo fare un’altra partita praticamente ... Leggi su sportface

OfficialASRoma : Con 4 gol segnati, @GBatistutaOK è il 3° miglior marcatore della Roma nelle sfide contro il Verona 10 cose da sape… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - sportli26181512 : Juric: 'Roma squadra top. Ma il Verona ha ancora fame': Il tecnico: 'Dovremo fare un’altra partita praticamente per… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Roma-Verona, Sky o DAZN? Dove vedere la partita in Tv: Roma-Verona è una delle sfide in… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Verona Arbitri A, Roma-Verona a Maresca. Piccinini per Bologna-Napoli Corriere dello Sport Roma-Verona, Juric alla vigilia: “Stiamo facendo qualcosa di straordinario”

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.

Roma, Fonseca: 'Col Verona ancora a tre dietro. Torna Pau Lopez. E su Zaniolo...'

Paulo Fonseca introduce la sfida con il Verona. Il tecnico della Roma non ha tenuto la conferenza stampa ma ha parlato al sito del club “Sarà una partita differ ...

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.Paulo Fonseca introduce la sfida con il Verona. Il tecnico della Roma non ha tenuto la conferenza stampa ma ha parlato al sito del club “Sarà una partita differ ...