Roma, scoperta discarica abusiva con oltre 25 tonnellate di rifiuti (anche tossici): 3 denunce (VIDEO) (Di martedì 14 luglio 2020) Un terreno della superficie di circa 1000 metri quadrati in cui erano stoccate oltre 25 tonnellate di rifiuti, anche speciali, è stato sequestrato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel quartiere Prenestino. La discarica abusiva, gestita da tre cittadini italiani, è stata individuata nel corso del pattugliamento del territorio dalle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano che, dopo alcuni accertamenti preliminari, sono entrate in azione. SCONGIURATO L’INQUINAMENTO DELLE FALDE ACQUIFERE SOTTOSTANTI Tra i rifiuti rinvenuti batterie esauste di veicoli, plastiche parzialmente bruciate, materiale legnoso, detriti provenienti da lavori di ristrutturazione edilizia, vecchi pneumatici, materassi e scarti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

