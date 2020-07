‘Ndrangheta, la cena con il figlio del boss (e le pistole) nella casa di lusso a City Life. E i voti al candidato nella lista di Tremonti nel 2013 (Di martedì 14 luglio 2020) Abitava in un appartamento esclusivo nel cuore di City Life e lì aveva radunato i “compari”. Francesco Maida, arrestato nell’operazione della Dda di Milano per una maxi frode fiscale internazionale sull’Iva attraverso diverse società impegnate nel campo dell’acciaio e ritenuto collegato al cosca crotonese della ‘ndrangheta capeggiata da Lino Greco di San Mauro Marchesato, aveva trasformato la sua casa, nel complesso di lusso firmato dall’archistar Zaha Hadid, nel set di una cena nella quale si discuteva di “argomenti di estrema importanza”. In una sera di fine ottobre 2017, attorno a un tavolo del salotto di Maida si accomodano Luciano Mercuri e Giuseppe Arcuri, anche loro coinvolti nell’inchiesta ... Leggi su ilfattoquotidiano

