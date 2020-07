Michelle Hunziker torna in tv con All Together Now – La Supersfida (Di martedì 14 luglio 2020) Michelle Hunziker torna in tv con All Together Now – La Supersfida insieme a J-Ax. La conduttrice sarà al timone di una puntata speciale del game show musicale. Protagonisti sedici concorrenti – otto arrivano dalla prima edizione, mentre otto dalla seconda – che si sfideranno a colpi di canzoni, giudicati da 100 personaggi famosi fra cui Mietta, Iva Zanicchi e Alma Manera. Chi riceverà maggiori apprezzamenti da parte del famoso Muro Umano potrà decidere chi sfidare, dando vita a di confronti one-to-one molto interessanti. Chi trionferà avrà il titolo di miglior voce di All Together Now. A sfidarsi ci saranno: Gregorio Rega, Federica Bensi, Daria Biancardi, Samantha Discolpa, Dennis Fantina, Veronica Liberati, Rosy Messina, Carlo ... Leggi su dilei

