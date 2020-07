Coronavirus, l'appello degli eredi Disney e di altri 80 Paperon de' Paperoni: 'Tassateci, tassateci, tassateci ' (Di martedì 14 luglio 2020) Today 83 millionaires from seven countries, the "Millionaires for Humanity", released an open letter to governments, calling for a permanent tax increase on the very wealthiest to help pay for the ... Leggi su repubblica

