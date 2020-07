Coronavirus: impennata di casi in California, chiuse le attività commerciali (Di martedì 14 luglio 2020) L’impennata di contagi da Covid-19 in California (USA) costringe il governatore Gavin Newsom ad una nuova stretta sulle attività commerciali. Chiudono ristoranti, bar, cinema, teatri, palestre, musei, luoghi di culto e anche gli zoo. In 30 contee, per un totale dell’80% di popolazione, inoltre, chiudono anche i centri fitness, parrucchieri, servizi per la cura della persona e centri commerciali all’aperto. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 8.358, per un totale di 329.162 casi, mentre i morti sono aumentati di 23 unità, toccando così quota 7.040 vittime. UK, l'appello di Boris Johnson ai cittadini: "Indossate la mascherina" Il premier britannico Boris Johnson ha deciso, il clamoroso ritardo, di invitare i ... Leggi su blogo

Medici e infermieri in prima linea sono stato applauditi e ringraziati in tutto il mondo per il loro lavoro nella lotta contro la pandemia. Non si può certo dire la stessa cosa per alcuni leader nazio ...

Coronavirus, in Fvg dall’inizio di luglio trend di contagi pari alla metà della media in Italia

Registrato un valore di 2,2 positivi ogni 100 mila abitanti contro il 4,4 di tutto il Paese. Intanto nessun nuovo infetto TRIESTE. Nonostante il focolaio di Trieste e la conseguente impennata di lugli ...

