Atalanta-Brescia 6-2, Gasperini: “Vogliamo il secondo posto, ci stiamo superando” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Questo finale di campionato ci servirà per prepararci al meglio per il match di Champions League contro il Psg ma anche per finire al meglio questa Serie A. Il modo migliore per arrivare a giocare contro il Psg è terminare bene questo campionato. Proveremo a contendere a Inter e Lazio il secondo posto, anche se non era l’obiettivo iniziale”. Queste le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini nel post partita di Atalanta-Brescia 6-2. La formazione bergamasca aggancia il secondo posto a quota settanta punti. L’Atalanta tocca quota 93 gol segnati: “Anche nella scorsa stagione avevamo il miglior attacco del campionato – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Ma quest’anno ci siamo ... Leggi su sportface

