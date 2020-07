Us Avellino, Salvatore di Somma e Piero Braglia alla guida del nuovo progetto tecnico (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Us Avellino 1912 comunica di aver confermato Salvatore Di Somma come responsabile dell’area tecnica per la stagione 2020/2021. Di concerto con la società, è stato individuato in Piero Braglia il nuovo tecnico dell’Us Avellino. Nei campionati professionistici Braglia vanta oltre 600 panchine, con 5 promozioni ottenute. Dopo la prima promozione (con il Montevarchi, dall’allora C2 in C1) il mister ha raggiunto traguardi prestigiosi con rispettivamente con Catanzaro e Pisa, raggiungendo la serie B grazie alle vittorie nelle stagioni 2003/2004 e 2006/2007. Dopo le esperienze con Lucchese, Frosinone e Taranto, Braglia nella stagione 2010/2011 si lega ... Leggi su anteprima24

