Torino, Giorgio Marsiaj nuovo presidente Unione Industriali (Di lunedì 13 luglio 2020) Giorgio Marsiaj, fondatore e presidente della Sabelt, azienda che produce cinture di sicurezza e sedili per auto, è il nuovo presidente dell’Unione Industriale di Torino. Lo ha nominato l’assemblea generale degli imprenditori riunita in streaming, al termine del mandato di Dario Gallina. Lo affiancano i vicepresidenti Massimiliano Cipolletta, Antonio Calabrò, Anna Ferrino e Marco Lavazza. A questi si aggiungerà il futuro presidente dell’Amma che verrà nominato a settembre al posto di Marsiaj. Del Comitato di Presidenza fanno parte anche Alberto Lazzaro, presidente dei Giovani Industriali e Giovanni Fracasso, presidente del Comitato ... Leggi su nuovasocieta

LFVCL : RT @LaStampa: L’endorsement dello storico sindacalista Giorgio Airaudo dopo lo sfogo di monsignor Nosiglia sul lavoro che non c’è. https:/… - LaStampa : L’endorsement dello storico sindacalista Giorgio Airaudo dopo lo sfogo di monsignor Nosiglia sul lavoro che non c’è… - InfoViaggiando : 01:59 TERMINATO: #A4 - Traffico rallentato tra S.GIORGIO e LATISANA dir. TORINO causa Lavori in corso - InfoViaggiando : #A4 - Traffico rallentato tra S.GIORGIO e LATISANA dir. TORINO causa Lavori in corso - InfoViaggiando : #A4 - Scambio di carreggiata tra S.GIORGIO e LATISANA dir. TORINO causa Lavori in -