Terremoto Italia | forte scossa scuote il Paese | tanta paura tra la gente che si è riversata in strada

Un Terremoto ha colpito la zona tra le province di Belluno e Udine nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 13 luglio. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il Terremoto è stato registrato alle 14.06 a 7 km da Forni di Sotto, nella provincia di Udine, a una profondità di 9 chilometri. La scossa di Terremoto ha avuto magnitudo di 3.7. Diverse le segnalazioni apparse sui social network in questi minuti di persone che hanno avvertito distintamente la scossa di Terremoto nelle zone tra Belluno, Udine e Pordenone. L'evento è stato avvertito fino alle porte della città di Belluno. L'area è posta in una fascia di pericolosità sismica molto alta.

