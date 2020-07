Serie A, Atalanta-Brescia: gara affidata a Manganiello (Di lunedì 13 luglio 2020) E’ stato reso noto l’arbitro che dirigerà domani sera, alle ore 21:45, la gara tra Atalanta e Brescia: il fischiettò designato è Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo. Coadiuvato dagli assistenti Baccini di Conegliano e Muto di Torre Annunziata. Atalanta-Brescia: Manganiello Baccini-mUTO IV: Maggioni VAR: Pasqua AVAR: Peretti Foto: logo Serie A L'articolo Serie A, Atalanta-Brescia: gara affidata a Manganiello proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

