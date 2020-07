Nba, Russell Westbrook positivo al Coronavirus (Di lunedì 13 luglio 2020) Nba, Russell Westbrook, la stella degli Houston Rockets, è positivo al Coronavirus. Il cestista ha diramato in un comunicato in cui ha ammesso il contagio Russel Westbrook è positivo al Coronavirus. E’ stato stesso lui, con un comunicato apparso sui social network, a dichiarare il suo contagio. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dal Coronavirus ed anche le stelle dello sport si ammalano. Grandi dubbi s’erano palesati in tutti quando sull’aereo che ha portato Houston ad Orlando non è salito Westbrook, al pari di Harden. La squadra ha però sviato, mascherando la verità emersa solo oggi per bocca – anzi, penna – dello stesso giocatore. Il cestista ha spiegato di ... Leggi su bloglive

