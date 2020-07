Napoli-Milan, Ibrahimovic è una furia dopo il cambio. Pioli: “Ecco perché si è arrabbiato” (Di lunedì 13 luglio 2020) Un calcio furioso alla bottiglietta: così Zlatan Ibrahimovic ha reagito al cambio imposto da Stefano Pioli quando il Milan era ancora sotto 2 a 1 al San Paolo contro il Napoli. Al suo posto Rafael Leao quando ancora mancava mezz’ora al termine: Ibra non l’ha presa bene. Alla fine però i rossoneri sono riusciti a pareggiare, pur rimanendo due punti sotto alla squadra di Gattuso in classifica. A fine partita Pioli in conferenza stampa ha commentato la reazione del suo centravanti, cercando di minimizzare: “A fine partita era serenissimo, ci vuole dare una mano”. L'articolo Napoli-Milan, Ibrahimovic è una furia dopo il cambio. ... Leggi su ilfattoquotidiano

