“La tua luce brillerà sempre, mamma”: l’addio di Ella Travolta (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo l’annuncio social di John Travolta dElla morte dElla moglie Kelly Preston, uccisa a 57 anni da un cancro al seno, un messaggio semplice, diretto, di richiesta di comprensione per il futuro prossimo, che vedrà l’attore lontano dalle scene e dai riflettori per stare accanto ai figli, arriva quello più toccante e commovente dElla figlia Ella. La secondogenita di John e Kelly, che ha nove anni si è trovata a dover dire addio ad un fratello (il primogenito Jett, nato nel 1992 e morto nel 2009 per una caduta in casa), a 20 anni è messa nuovamente di fronte ad una dura prova: le morte dElla mamma, ancora giovane, dopo due anni di battaglia contro un tumore. Ella, ventenne cresciuta in fretta, ragazza posata, discreta, ... Leggi su dilei

Giorgiolaporta : La #Raggi è al 104^ e penultimo posto nella classifica dei sindaci e #Grillo invece di chiedere scusa dei falliment… - RaiRadio2 : Cosa? Ieri sera non hai potuto seguire il LIVE di @MetaErmal a #Back2Back Speciale Let's Play? ?? Siamo qui per te,… - SkySport : CHRISTIAN VIERI compie 47 anni. Auguri «Bobo»! ? «Non ho mai amato le etichette, il calcio è un lavoro e se fai ben… - armyblinkloveu : #JIMIN:tu mi vuoi morta lo so tranquillo...in passato non eri convinto a pieno della tua voce e chiedevi sempre con… - taxplanningint : Le Bugie Sulle Tecniche di Risparmio Fiscale per la tua Azienda - -

Ultime Notizie dalla rete : “La tua La corsa per il Quirinale Policymakermag