La storia dell’arbitro “negro” messicano che ha battuto i razzisti (Di lunedì 13 luglio 2020) Adalid Maganda è nato ad Acapulco nel 1984. E’ un arbitro messicano. Ed è nero. Anzi, come lo hanno chiamato per anni, è un “pinche negro”, un fottuto negro. Lo è sempre stato per i tifosi allo stadio, per i giocatori che dirigeva, e pure per il capo degli arbitri messicano, Arturo Brizio. La scorsa settimana è tornato in campo ad arbitrare dopo un anno di sospensione dovuta al colore della sua pelle e al vizio di denunciare le offese. E’ stato l’unico in campo a inginocchiarsi, come usa adesso. Il suo modo di festeggiare la sua battaglia vinta, contro i razzisti. La sua storia la racconta El Pais. Il disprezzo per le sue origini lo ha accompagnato sin dalle sue prime partite. Ma la carriera di Maganda era entusiasmante, scrive il quotidiano spagnolo. ... Leggi su ilnapolista

