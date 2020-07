Gasperini in conferenza: “Con i tre punti siamo in Europa, poi penseremo alla Champions” (Di lunedì 13 luglio 2020) L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della gara contro il Brescia: “Con le Rondinelle è un derby con tutte le sue incognite. Le due popolazioni si sono riavvicinate perché colpite dal coronavirus, fatta salva la rivalità sportiva. Le motivazioni dell’avversario sono molto alte, noi dobbiamo tagliar fuori il Napoli. Con i tre punti saremmo matematicamente in Europa. Poi potremo preparare al meglio la Champions League“. Il tecnico degli orobici torna sulla gara con la Juventus, terminata 2-2: “La prestazione non può lasciarci rammarico, spiace per il gol preso sul secondo rigore quando ormai sembrava vinta. Mi sono piaciute sicurezza, tranquillità, tecnica e trame contro chi sta vincendo lo scudetto e può ... Leggi su alfredopedulla

