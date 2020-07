Effetto George Floyd. I Redskins cambiano nome e logo dopo 87 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) La squadra di football americano Washington Redskins ha deciso: dopo 87 anni è ora di cambiare il nome. Da molti anni è in corso un dibattito per decidere se eliminare o no il riferimento ai “Pellerossa”. Con l’influenza del movimento Black Lives Matters, il dibattito si è fatto più pressante. Alla fine, la franchigia ha preso la storica decisione di cambiare nome. pic.twitter.com/wFvTxdUP9s— Washington Redskins (@Redskins) July 13, 2020 Non si sa ancora quale sarà il prossimo nome della squadra. Nel comunicato ufficiale si legge che Dan Snyder, cioè il proprietario del team, e l’allenatore Ron Rivera “stanno lavorando” per sviluppare un nuovo ... Leggi su huffingtonpost

ClaudioFerlan : RT @HuffPostItalia: Effetto George Floyd. I Redskins cambiano nome e logo dopo 87 anni - HuffPostItalia : Effetto George Floyd. I Redskins cambiano nome e logo dopo 87 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Effetto George Due canzoni per farla finita (Beatles, #55-46) - Leonardo Tondelli Il Post Via dalla Luna due crateri “filonazisti”

Arriva nello spazio la protesta contro la barbara uccisione di George Floyd: sotto accusa la International Astronomical Union per aver immortalato sul nostro satellite Lenard e Stark, scienziati di va ...

Occhiali da sole

Gli occhiali da sole si mettono quando c’è il sole. Se sei George Clooney, puoi tenerli anche quando piove. Le lenti sfumate sono più che occhiali: sono una visione del mondo. Per un effetto rétro abb ...

Arriva nello spazio la protesta contro la barbara uccisione di George Floyd: sotto accusa la International Astronomical Union per aver immortalato sul nostro satellite Lenard e Stark, scienziati di va ...Gli occhiali da sole si mettono quando c’è il sole. Se sei George Clooney, puoi tenerli anche quando piove. Le lenti sfumate sono più che occhiali: sono una visione del mondo. Per un effetto rétro abb ...