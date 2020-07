Conte rifiuta offerta di Autostrade: “Lo Stato non sarà socio dei Benetton”, ma la Maggioranza è spaccata (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Premier, in vista del Cda di domani, cerca di tenere unita la Maggioranza. Critiche da Italia Viva, mentre M5S e Leu sposano la linea della nazionalizzazione. Perplessità dai Dem. La proposta di Autostrade Spa, presentata sabato scorso e ritenuta dalla famiglia Benetton un giusto compromesso per uscire dall’impasse, sembra non aver scalfito l’umore della … L'articolo Conte rifiuta offerta di Autostrade: “Lo Stato non sarà socio dei Benetton”, ma la Maggioranza è spaccata proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

