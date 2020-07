Binotto: "Valutiamo tutto, anche il progetto" (Di lunedì 13 luglio 2020) "Dalla macchina non competitiva al nostro lavoro: va fatto un esame a 360 gradi. Ci servono dati, per questo è un danno non aver corso". Leggi su quotidiano

Scuderia Ferrari - Binotto conferma : "Valutiamo l'Indycar" La Ferrari sta valutando l'ingresso in Indycar. Sembravano solo chiacchiere da bar, almeno fino a oggi, con il possibile interesse confermato dallo stesso team principal del Cavallino. Mattia Binotto, intervistato da Sky, ha confermato che la ...

Imputato, alzatevi. Ferrarista da una vita, in azienda dai primi anni Novanta, Mattia Binotto non ha mai conosciuto un periodo così difficile. E lo sa. E se ne dispiace. Anche perché ormai, anche in p ...

Disastro Leclerc e Vettel, Ferrari i giorni più bui

ROMA – Appena cominciata, e già finita. Come la corsa delle due Ferrari sul circuito del gp di Stiria, anche sulla stagione della Rossa c’è già una pesante ipoteca, dopo sole due prove del Mondiale. “ ...

