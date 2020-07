Silvia Romano, impensabili foto esclusive: al tavolino del bar con... e l'Islam? (Di domenica 12 luglio 2020) "Per me il mio velo è un simbolo di libertà, perché sento dentro che Dio mi chiede di indossare il velo per elevare la mia dignità e il mio onore, perché coprendo il mio corpo so che una persona potrà vedere la mia anima», dice in un'intervista a un sito Islamico Silvia Romano, oggi Aisha, la volontaria tenuta rapita per un anno e mezzo e tornata (dopo il pagamento di un riscatto, pare, di 4 milioni e passa, ai suoi carcerieri dell'Isis) convertita all'Islam. Ovviamente non sono d'accordo. D'altra parte, mi spiega un amico musulmano, ci sono alcune scuole di pensiero che non lo reputano obbligatorio. Il Corano è un libro importante, scritto in un'epoca dove le donne venivano fatte morire nelle stalle quando non servivano più ai loro mariti-padroni. ... Leggi su liberoquotidiano

La cooperazione internazionale ha un costo. Sennò prepariamoci ad altre Silvia Romano Ora che la povera Silvia Romano ha avuto qualche settimana per riacclimatarsi al Paese dove è cresciuta, e la vergognosa ondata di odio e ignoranza che si è abbattuta su di lei sembra affievolirsi (per fortuna anche gli stupidi vanno ...

Ora che la povera ha avuto qualche settimana per riacclimatarsi al Paese dove è cresciuta, e la vergognosa ondata di odio e ignoranza che si è abbattuta su di lei sembra affievolirsi (per fortuna anche gli stupidi vanno ... Silvia Romano spiega la sua conversione : "Vedevo il velo come simbolo di oppressione - ma ora per me è libertà" Silvia Romano , la giovane cooperante milanese rapita in Kenya a novembre del 2018 dal gruppo terroristico Al Shabaab e liberata solo pochi mesi fa dopo un anno e mezzo di prigionia, ha parlato per la prima volta della sua conversione all'Islam e ...

, la giovane cooperante milanese rapita in Kenya a novembre del 2018 dal gruppo terroristico Al Shabaab e liberata solo pochi mesi fa dopo un anno e mezzo di prigionia, ha parlato per la prima volta della sua all'Islam e ... Silvia Romano : ho sognato il nome Aisha - col velo mi sento libera "Ero disperata perché, nonostante alcune distrazioni come studiare l'arabo, vivevo nella paura dell'incertezza del mio destino. Ma più il tempo passava e più sentivo nel cuore che solo Lui poteva aiutarmi e mi stava mostrando ...

AnnalisaChirico : Silvia Romano può convertirsi anche all’animismo africano ma sostenere che il velo sia un simbolo di libertà è un i… - NicolaPorro : Prosegue la ridicola storia del #decretosemplificazioni. #Cassaintegrazione, ancora 2 milioni di persone in attesa.… - NicolaPorro : Silvia Aisha Romano torna a far parlare di sé descrivendo il #velo come simbolo di #libertà. Il commento di… - juanne78 : RT @Libero_official: Silvia Romano, le foto esclusive: al tavolino del bar con una birra. E l'Islam? - Andyphone : RT @Libero_official: Silvia Romano, le foto esclusive: al tavolino del bar con una birra. E l'Islam? -