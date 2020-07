La Rassegna Stampa dei principali quotidiani sportivi italiani di domenica 12 luglio 2020 (Di domenica 12 luglio 2020) L'anticipo serale della trentaduesima giornata, tra Juve e Atalanta, non ha risparmiato ingredienti da big match: dal possibile successo nerazzurro, con tanto di clamorosa rimonta in classifica, al doppio pareggio firmato da Cristiano Ronaldo dal dischetto. Il tutto condito dalle immancabili polemiche del post-partita. Il risultato è una Juve sempre più a un passo dallo Scudetto. Oggi è il giorno di Napoli-Milan, grandi deluse ma con tanta voglia di riscatto, che sembrano aver trovato nuove... Leggi su 90min

borghi_claudio : @MarcoMaleSempre @LegaSalvini @emergenzavvf Aspetti aspetti, ho una bella 'rassegna stampa' sul tema… - VoceGiallorossa : ?? Il @CagliariCalcio su #Riccardi #ASRoma - elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: Corriere dello Sport: 'Emozione Gattuso, prima volta contro il Milan' - elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: Il Mattino: 'Gattuso, la sfida a Ibra e l’esame per la Champions' - TonyRockyhorro2 : RT @MarianoGiustino: Per comprendere le reali motivazioni che sono alla base della scelta di #Erdogan di riaprire #SantaSofia al culto ment… -

Ultime Notizie dalla rete : Rassegna Stampa

Il Napoli Online

La pandemia da coronavirus continua a imperversare oltreoceano, nel subcontinente indiano, in Russia. Sale sempre più pressante la domanda di come preparare il mondo di domani, perché come ha detto pa ...I titoli principali sulla prima pagina del quotidiano sportivo, La Gazzetta dello Sport La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla ...