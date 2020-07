Di Biagio: “L’obiettivo? Non arrivare ultimi. Oggi potevamo dare di più, siamo impauriti” (Di domenica 12 luglio 2020) Con la terza sconfitta consecutiva, la SPAL ormai vede sempre più vicina la retrocessione in Serie B. Il tecnico della Spal, Gigi Di Biagio, ha commentato l’amaro risultato nel post partita ai microfoni di Dazn. “Dovevamo giocare meglio, si poteva fare di più. Vedo cosa fanno i ragazzi in allenamento e non posso dirgli nulla, ma il campo dice altro. Non possiamo assolutamente guardare la classifica ma trovare degli stimoli per migliorare la situazione che è difficoltosa. Ad Oggi gli unici stimoli che possiamo trovare è non arrivare ultimi che sarebbe più umiliante. siamo impauriti in questo momento e un po’ frenati rispetto al modo di giocare di prima”. Foto: profilo twitter spal L'articolo Di ... Leggi su alfredopedulla

