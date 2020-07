“Vasco Rossi ha ucciso Madonna!” Ecco le ragioni di un titolo diventato cult (Di sabato 11 luglio 2020) “Vasco Rossi ha ucciso Madonna!” Era l’11 luglio del 1990, esattamente 30 anni fa, quando il quotidiano milanese La Notte fece un titolo diventato storico per i fan del Blasco. E anche per Vasco stesso, che il 10 luglio 2020, in occasione del trentennale della sua prima esibizione allo Stadio di San Siro (a cui fino al 2019 ne sarebbero seguite altre 28), lo ha mostrato sui suoi canali social. Un concerto trionfale, quello di San Siro ’90, che segnò non solo la svolta nella carriera del rocker di Zocca (da lì in poi trovò nei grandi raduni negli stadi la sua dimensione abituale), ma anche per la musica italiana, che proprio con quel concerto tornò a riprendersi i grandi stadi, appunto, che per tutti gli anni ’80 furono appannaggio solo delle grandi star ... Leggi su ilfattoquotidiano

