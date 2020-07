Scuola, al via il concorso straordinario per 32mila posti da docente: c’è tempo fino al 10 agosto per l’invio della domanda (Di sabato 11 luglio 2020) Nell’ultima edizione della Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le modifiche e le integrazioni al decreto che definisce tutti i termini del concorso straordinario per reclutare nuovi docenti indetto dal ministero dell’Istruzione guidato da Lucia Azzolina. I posti di ruolo a disposizione per le scuole di primo e secondo grado sono 32mila, compresi quelli di sostegno. Non è ancora nota la data del concorso ma da oggi fino al 10 agosto sarà possibile presentare la domanda per iscriversi alla prova. Per presentare la domanda bisogna accedere alla sezione del sito del ministero dell’Istruzione Istanze Online, prima però è necessario iscriversi a questa piattaforma o ... Leggi su open.online

