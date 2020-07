Premier League, il Norwich è retrocesso in Championship (Di sabato 11 luglio 2020) Arriva un altro verdetto in Premier League, il Norwich è retrocesso in Championship. Per il club fatale la sconfitta nella partita di oggi, ko interno contro il West Ham con il risultato di 0-4. A decidere l’incontri è stato Michail Antonio, il calciatore protagonista di ben 4 gol. Il Norwich ha conquistato appena 21 punti in stagione, è ultimo in classifica con 5 vittorie, 6 pareggi e 24 sconfitte, si tratta della quinta retrocessione dalla Premier alla Championship. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con le immagini. Il calciatore di Premier League: “Sono gay, ma vivo un incubo. Ci sono ancora troppi pregiudizi”L'articolo Premier League, il ... Leggi su calcioweb.eu

E' il Norwich la prima squadra retrocessa in Premier League. L'ultima spiaggia non è andata come previsto, con il West Ham che ha invece ottenuto tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Mattatore ...

Il Liverpool frena in casa dopo 24 vittorie

Per la prima volta dal gennaio del 2019, il Liverpool non ha vinto una partita di campionato giocata in casa. L'impresa di non perdere ad Anfield è riuscita al Burnley, che ha pareggiato per 1-1, rime ...

