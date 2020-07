Ostia, 9 arresti e due denunce dopo il controllo del territorio fatto dai Carabinieri (Di sabato 11 luglio 2020) Ostia – Continua con grande impegno l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri di Ostia per la prevenzione e la repressione dei reati in genere. Solo nelle ultime ore, i militari hanno arrestato 9 persone denunciandone altre 2 in stato di libertà. In particolare, nella serata di ieri, i Carabinieri, nell’ambito dei servizi di pattugliamento del litorale, hanno arrestato ad Ostia due ragazzi cileni per furto. I due, poco più che ventenni e già con precedenti penali, si erano resi responsabili di un furto perpetrato all’interno di un supermercato. I militari, che transitavano nel parcheggio antistante all’esercizio commerciale, li hanno notati per il loro fare guardingo e, quando hanno proceduto al loro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

