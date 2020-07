Mario, il barista di Ligabue e le canzoni. "Certe notti" non torneranno mai più (Di sabato 11 luglio 2020) Reggio Emilia, morto il titolare del locale che ispirò il rocker. Nel film Radiofreccia fu Guccini a interpretarlo. La fila dei fan al bancone per conoscerlo: "Ma sei proprio tu quello lì?". La figlia:... Leggi su quotidiano

GiuseppeCigiu : @fanpage 'Mario manda tutti a nanna e poi chiude il bar'... Buon viaggio Mario, barista di tutti noi! - alberto_pilotto : RT @trescogli: La sera dopo ci fu l'assemblea dei soci e la commissione comunicò la decisione mentre il barista distribuiva gratis gli assa… - trescogli : La sera dopo ci fu l'assemblea dei soci e la commissione comunicò la decisione mentre il barista distribuiva gratis… - elioandthepeach : Non riesco a guardare Mario Rui perché mi ricorda troppo il barista e mi si spezza sempre di più il cuore - mario_praga : RT @charlyec1: Una amica barista esperta, attualmente in cassa integrazione fino a settembre, cerca su Roma un bar dove poter lavorare per… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario barista

QUOTIDIANO.NET

È morto a 80 anni il barista più famoso d’Italia grazie al rock targato Correggio. Ora il mondo della musica è in lutto SAN MARTINO IN RIO. «Mario dà un colpo di straccio al banco del bar». L’immagine ...Una malattia si è portato via Mario Zanni, il gestore del Bar Mario, il locale di San Martino in Rio reso celebre da uno dei primi successi canori di Luciano Ligabue (nelle foto sopra le immagini del ...