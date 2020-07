Legge contro l’omofobia, il silenzio del popolo della famiglia in piazza a Milano: nessuno parla con due ragazze lesbiche – Il video (Di sabato 11 luglio 2020) La scena è quasi surreale. nessuno dei manifestanti, che oggi si sono radunati in piazza a Milano, può parlare con la stampa. Non si rilasciano interviste. Peccato che gli stessi manifestanti abbiano scelto di far sentire la loro voce per dire «no» al presunto bavaglio della Legge Zan, quella contro l’omofobia che, secondo il gruppo #restiamoliberi, porterebbe a derive «liberticide» e all’istituzione del reato d’opinione. Open ha portato in piazza due “inviate speciali”, Martina ed Erika, una coppia di ragazze lesbiche prese di mira sui social con insulti e minacce di morte. Con loro, però, non ha voluto parlare ... Leggi su open.online

