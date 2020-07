Covid-19, il monito dell’infermiere: “Ci risiamo. Sono ricominciati i ricoveri” (Di sabato 11 luglio 2020) Luca Alini è un infermiere di Cremona che per mesi è stato impegnato in prima linea nella lotta al coronavirus. Giovedì sera, Alini era ancora in ospedale e ha voluto lanciare un avvertimento a tutti gli italiani tramite il suo profilo Facebook. “Ci risiamo. Non è mia abitudine farmi dei selfie, né tantomeno pubblicarli su Facebook” ha scritto a corredo della foto che lo ritrae con la “divisa” anti-contagio, “questo l’ho fatto questa sera alle 22 circa, al lavoro. Non è una foto di marzo o di aprile. In reparto abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie. Per ora la cosa è limitata, non come a febbraio o marzo o l’inizio di aprile, quando i Covid erano 30 su 30 in reparto più altrettanti ricoverati ... Leggi su sportface

Covid-19 - i dati dell’ultimo monitoraggio : in cinque Regioni l’Rt è sopra l’1 È ancora a bassa criticità il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia, secondo i dati dell’ultimo monitoraggio relativo al periodo compreso tra il 22 giugno e il 5 ...

Covid, il monito di Pan: "Attenzione a non abbassare la guardia" La Provincia Coronavirus, monitoraggio settimanale: Indice Rt sopra 1 in 5 regioni. Rafforzare il distanziamento

In ulteriore risalita i nuovi contagiati da Covid: sono 276 nelle ultime 24 ore (erano stati 229 ieri). Quasi la metà (135) in Lombardia, il 48,9%. Sono 53 in Emilia Romagna e 23 nel Lazio. Il totale ...

Report monitoraggio settimanale Covid-19 del ministero della salute: “Attenzione su nuovi focolai. Continuare su linea prudenza”

Si riporta una analisi dei dati relativi al periodo 29 giugno – 5 luglio 2020, successivo alla terza fase di riapertura avvenuta il 3 giugno 2020. Per i tempi che intercorrono tra l’esposizione al pat ...

