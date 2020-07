Trasporti, Sagliano (Noi Campani): “Sì ai controlli obbligatori” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa diramata da Caterina Sagliano, candidata alle prossime elezioni regionali con la lista civica “Noi Campani”. Di seguito il testo: “Vado in giro con la mascherina anche quando il sole batte e sempre un monaco trappista. Sta prevalendo un nuovo senso comune: chi indossa la mascherina sembra un extraterrestre. Ci sono contagi di importazione e noto un rilassamento estremamente pericoloso”. Sono queste le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il quale a fronte dei nuovi contagi da Covid -19, ha subito colto l’occasione per ribadire ai cittadini di rispettare le regole e di non abbassare la guardia. “Qui rischiamo – continua – di trovare l’epidemia dietro l’angolo. ... Leggi su anteprima24

