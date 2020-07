Santa Sofia, un romanzo sulla volubilità del mondo (Di sabato 11 luglio 2020) «Mentre il sultano passeggiando visitava le file di abitazioni, le strade e i mercati di quell’antica metropoli e vasta fortezza, fece mostra del suo desiderio di osservare la chiesa chiamata AyaSofia, che è modello del paradiso: «O sufi, se cerchi il Paradiso, AyaSofia del Paradiso è sommo cielo». Così il cronista Tursun Bey, testimone della conquista di Costantinopoli nel 1453, racconta l’incontro tra Mehmet II il Conquistatore e la chiesa che per i cristiani è Aghia Sophia, la «Santa Sapienza». … Continua L'articolo Santa Sofia, un romanzo sulla volubilità del mondo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

NicolaPorro : La trasformazione della Basilica di #SantaSofia in una moschea è soltanto una delle tante mosse di #Erdogan in chia… - Corriere : Santa Sofia tornerà moschea: il Consiglio di Stato annulla il decreto voluto da Atatürk - Agenzia_Ansa : #Turchia domani l'annuncio che Santa Sofia diventerà una moschea #santasofia - Cristinameli5 : RT @sole24ore: Tensione Unesco-Turchia per la trasformazione di Santa Sofia in moschea - kartesen : RT @giuliomeotti: La riconversione di Santa Sofia in moschea è un assaggio di quello che accadrà a buona parte del cristianesimo agonizzant… -