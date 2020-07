San Gennaro Vesuviano sotto choc. Diciottenne investe 6 persone, morta Natalia Boccia (Di venerdì 10 luglio 2020) San Gennaro Vesuviano (provincia di Napoli) è sotto choc. L’auto guidata da un Diciottenne, incensurato e figlio di un medico, si è abbattuta su tre coppie che stavano chiacchierando. Per Natalia Boccia, 27 anni, ingegnere, non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere mentre l’accompagnavano al pronto soccorso dell’ospedale di Nola. La sorella Pasqualina, 34 anni, è stata condotta invece all’ospedale di Sarno dove ha partorito con il taglio cesareo. La piccola è ricoverata all’ospedale Moscati di Avellino, la madre è ricoverata nel reparto di Rianimazione del presidio salernitano. Il marito, Giacomo Muoio, 32 anni, è in ospedale a Castellammare, a sua volta in gravi ... Leggi su laprimapagina

