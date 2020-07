Rogo alla Thyssenkrupp, Espenhahn in carcere entro il 16 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Harald Espenhahn, il manager tedesco condannato in Italia per il Rogo alla fabbrica torinese della Thyssenkrupp che, nel 2007, uccise 7 operai – comincerà entro il prossimo 16 luglio a scontare la sua pena di 5 anni in carcere. La notizia è giunta al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede via canali diplomatici. A Espenhahn e al suo collega manager Gerald Priegnitz è stato concesso il regime di semilibertà. Il ministro tedesco del Land Nord Reno-Westfalia ha dato in una lettera al Guardiasigilli – che il primo luglio scorso ha incontrato l’Ambasciatore tedesco a Roma, Viktor Elbling – tutti i dettagli sulla esecuzione della pena, che è stata comminata in Italia ma che ... Leggi su open.online

ALESSANDRIA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa notte intorno alle 3.15 per un incendio scaturito alla Canottieri Tanaro Alessandria. In particolare i pompieri hanno agito per spegnere le fia ...

Un incendio si è sviluppato nella serata di oggi, venerdì 10 luglio, nell’agro del comune di Nuraminis, in località Crabili. E’ attualmente in corso l’intervento di un elicottero del Corpo forestale, ...

